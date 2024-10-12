DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.162.508,63 -0,25%

Bursa'da Triatlon Yarışında Kazada İki Yaralı

Mudanya Triatlon yarışlarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:42
Bursa'da Triatlon Yarışında Kazada İki Yaralı

Bursa'da Triatlon Yarışında Kaza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışları sırasında bir kaza meydana geldi. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

2024 Mudanya Triatlon yarışları, Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yarışma sırasında, etkinlik için belirlenen yolu ihlal eden 61 yaşındaki Erdem Aslan, 14 yaşındaki yarışçı Z.H.G. tarafından çarpıldı.

Yaralıların Durumu

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Erdem Aslan'ın başında, Z.H.G.'nin ise vücudunda sıyrıklar oluştu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı olarak her iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiğini duyurdu. Yarışlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti
3
Hatay'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ses Yükseldi
4
Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
5
Kilis'te AK Parti Kongresi: Kandemir'den Güçlü Mesajlar
6
Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi