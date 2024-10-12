Bursa'da Triatlon Yarışında Kazada İki Yaralı

Bursa'da Triatlon Yarışında Kaza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışları sırasında bir kaza meydana geldi. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

2024 Mudanya Triatlon yarışları, Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yarışma sırasında, etkinlik için belirlenen yolu ihlal eden 61 yaşındaki Erdem Aslan, 14 yaşındaki yarışçı Z.H.G. tarafından çarpıldı.

Yaralıların Durumu

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Erdem Aslan'ın başında, Z.H.G.'nin ise vücudunda sıyrıklar oluştu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı olarak her iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiğini duyurdu. Yarışlarla ilgili soruşturma başlatıldı.