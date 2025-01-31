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Bursa'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Kutlandı

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli anma programları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:27
Bursa'da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Kutlandı

Bursa'da Anma Etkinliği Düzenlendi

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, mübadil dernekleri ile işbirliği içinde "Birlikte ayrı düştüğümüz gün" temasıyla hayata geçirildi. Programda, Girit dantelleri ve dokumalarının sergilendiği özel bir serginin açılışı yapıldı. Ziyaretçilere, mübadil dernekleri tarafından Girit mutfağının lezzetleri tanıtılarak, çeşitli Girit yemekleri sunuldu.

Mektuplar ve Türkülerle Duygusal Anlar

Etkinlik kapsamında, Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "2. Mudanya Diplomasi Atölyesi"nde, mübadil torunları atalarına yazdıkları mektupları, izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına neden olacak şekilde okudu.

Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Varlı, Doç. Dr. Nicos Andrikos ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, etkinlikte mübadil türküleri seslendirdi.

“Paramparça” Belgeseli Gösterildi

Çekimleri Orhan ve Nurdan Tekeoğlu tarafından gerçekleştirilen ve mübadelenin acı izlerini taşıyan "Paramparça" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Bu belgesel, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ortak tarihe ışık tutarak izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Göçün Kültürel Mirası Paneli

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Göçün Kültürel Mirası Paneli"nde, Prof. Dr. Fahriye Emgili, Doç. Dr. Hakan Yücel, Doç. Dr. Kader Özlem ve mübadil torunu Zehra Denizaslanı mübadele sürecinin toplumsal etkilerini, sofralara ve müziğe yansıyan kültürel mirası ele aldılar.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mübadil dernek temsilcilerinin her yıl ataları adına diktikleri çam fidanını bu yıl teşekkür amaçlı kendisine hediye ettiğini belirterek, "Fidanı dikeceğimiz yeri biliyoruz. Yakın bir zamanda duyurusunu yapmayı umuyoruz. Göç Müzesi'nin bahçesine dikeriz." dedi.

Panele, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, GİRİTYA Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve diğer yetkililer katıldı.

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı...

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, Girit dantelleri ve dokumalarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı...

Bursa'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, Girit dantelleri ve dokumalarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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