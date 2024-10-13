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Bursa'da Üç Kişi Öldürülmüş Halde Bulundu

Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçede, 73 yaşındaki çift ve genç bir adam ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:22
Bursa'da Üç Kişi Öldürülmüş Halde Bulundu

Bursa'da Korkunç Cinayet

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evde ve bahçede toplamda 3 kişi cesetleriyle bulundu.

Olayın Detayları

73 yaşındaki Mustafa Macar ve Cahide Aydın'dan haber alamayan aile, ikilinin yaşadığı eve geldiğinde durumu fark etti. Evde Macar ve Aydın'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Ölümlerinin Şartları

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, yaşlı çiftin başlarından balta ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bahçede bulunan Ufukcan Üs ise silahla vurulmuş halde bulundu.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından, yaşlı çiftin torunu Mehmetcan K. (17) şüpheli olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç, jandarma merkezindeki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

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