Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da Üç Kişinin Ölümü: Olayın Detayları

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde bir evde ve bahçesinde üç kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Evde yaşayan Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın (76) ile bahçede bulunan Ufukcan Üs'ün cesetleri, aile yakınları tarafından bulundu.

Olayın Seyri ve Şüphelilerin Yakalanması

Yakınları, Mustafa Macar ve Cahide Aydın'dan haber alamadığı için ikilinin evine gitti. Durumu fark eden yakınlar, derhal jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaşlı çiftin yanı sıra bahçede yatan Ufukcan Üs'ün tüfekle vurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekipler, Mustafa Macar'ın torunu Mehmet K.'yi (17) ve onun arkadaşı Alper E.'yi (17) gözaltına aldı.

Tüfekler Ele Geçirildi, Tutuklamalar Gerçekleşti

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde gerçekleştirilen aramada, olayda kullanılan tüfekler ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhaneli Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mehmet K.'nin, dedesi Mustafa Macar'dan para istemesi üzerine yaşanan tartışmada dedesi ve Cahide Aydın'ı öldürdüğü, ardından Ufukcan Üs ile çıkan bir kavgada onu da tüfekle vurduğu iddia ediliyor.

Cenaze Törenleri

Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, Bursa Adli Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Cenaze namazları, ikindi vaktinde kılındı. Mustafa Macar'ın cenazesi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cahide Aydın'ın naaşı Çanakkale'de ve Ufukcan Üs'ün cenazesi ise Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu. Hayatını kaybeden Mustafa Macar'ın (73) cenazesi, Orhaneli ilçesinde defnedildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu. Hayatını kaybeden Mustafa Macar'ın (73) cenazesi, Orhaneli ilçesinde defnedildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu. Hayatını kaybeden Mustafa Macar'ın (73) cenazesi, Orhaneli ilçesinde defnedildi.