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Bursa'da Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Taj Mahal Muhafızları' Oyunu Sahnelendi

Bursa’da düzenlenen uluslararası tiyatro festivalinde 'Taj Mahal Muhafızları' büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:00
Bursa'da Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Taj Mahal Muhafızları' Oyunu Sahnelendi

Bursa'da 'Taj Mahal Muhafızları' Tiyatrosu Perdelerini Açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Bursa'da tiyatro severleri bir araya getirdi.

Festival kapsamında sahnelenen 'Taj Mahal Muhafızları' adlı oyun, Rajiv Joseph tarafından yazıldı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirisiyle Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu. Oyunun yönetmenliğini ise Kuvvet Yurdakul üstlendi.

Konya Devlet Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncuları Özgür Baş ve Uğur Dökmeci, performanslarıyla sanatseverlerden tam not aldı. Gecenin sonunda sahneye çıkan oyuncular, uzun süre alkışlanarak izleyicilere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Taj Mahal Muhafızları" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

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