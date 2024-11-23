Bursa'da Unutulan 5 Bin Lira Sahibine İade Edildi

Bursa'da ATM'de Unutulan Para Sahibine Teslim Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ATM'de unutulan 5 bin lira, sahibine ulaştırıldı. Olay, İnegöl Devlet Hastanesi polikliniklerinin önündeki ATM'de gerçekleşti.

Para çekmeye çalışan Mustafa Aslan, ATM'nin para vermemesi üzerine başka bir ATM bulmak için oradan ayrıldı. Bir süre sonra aynı makineye gelen Ersin Zengin, para haznesinde 5 bin liranın olduğunu fark etti.

Zengin, bulduğu parayı hemen hastane polisine teslim etti. Bu esnada, hesabından paranın çekildiğini fark eden Aslan, tekrar aynı ATM'ye geri dönerek durumu hastane polisine bildirdi.

Polis ekipleri, Zengin'in getirdiği 5 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Aslan, parayı bulup polise teslim eden Ersin Zengin'e teşekkür etti.

Bu olay, iyi niyetin ve dürüstlüğün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.