Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Adet Extacy Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri düzenlediği operasyonda 51 bin adet extacy ele geçirdi; şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:26
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Adet Extacy Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Bin Adet Extacy Ele Geçirildi

Emniyetin teknik ve fiziki takibi sonuç verdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara baskın yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen aramalarda 51 bin adet extacy maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 51 BİN ADET ECSTASY ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 51 BİN ADET ECSTASY ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi