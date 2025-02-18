Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Güven Timi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon kapsamında durumundan şüphelendikleri U.U. ve B.A.'yı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlılar, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında, 46 paket esrar, bir adet tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, Bursa'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında, 46 paket esrar, tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ele geçirildi.