Bursa'da Yabancı Uyruklulara Sahte Evrak Düzenleyen Üç Kişi Tutuklandı

Bursa'da Sahte Evrak Operasyonu

Bursa'da yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve ikametgah belgesi düzenleyen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Çalışmaları

Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla istihbarat çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu çerçevede, danışmanlık ve turizm acentesi adı altında faaliyet gösteren bir iş yerinin, yaşayan ülkelerine ait sahte belgeleri kargo yoluyla gönderdiği tespit edildi.

Başarılı Operasyon ve Ele Geçirilen Belgeler

Kargo şubesine bağlı olarak çalışma yürüten emniyet, şüphelilerden gönderilen 27 paketi inceledi ve toplamda 41 sahte kimlik ve belgeye el koydu.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, sahte belgelerin üretiminde kullanılan 4 diz üstü bilgisayar, 10 kimlik ve çeşitli baskı materyalleri ele geçirildi.

Suçüstü Yakalama

İçeriden bir bilgi doğrultusunda çalışmalara devam eden polis, diğer bir şüpheli S.J.'yi yakalamak için harekete geçti. Şükraniye Mahallesi'nde bir market önünde gerçekleştirilen baskında S.J. yakalanırken, üzerindeki zarflarda sahte belgelerin bulunduğu tespit edildi.

Üç şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve soruşturma derinleştirilmeye devam ediyor.

Bursa'da danışmanlık ve turizm acentesi üzerinden yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve ikametgah belgesi düzenleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.