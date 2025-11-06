Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı

Bursa'da yalnız yaşayan adamın evinde korkunç manzara

Müdahale sonucu 2 kamyon çöp çıkarıldı

Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden gelen kötü kokular, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yetkililerin dikkatini çekti. Gelen ihbar üzerine olay yerine çağrılan ekipler, yapılan incelemeler sonucu evde sağlıksız koşulların hakim olduğunu tespit etti.

Savcılık kararıyla içeri giren Nilüfer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ve incelemeyi yürüten ekipler, söz konusu evin tek başına yaşayan Şuayip Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk tespitlerde içeride yoğun koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilasının olduğu bildirildi.

Durumun ciddiyeti üzerine Temizlik işlerine bağlı ekipler sevk edildi ve evden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Olayla ilgili işlemlere ilişkin yetkililer, çevre sağlığını korumaya yönelik adımların devam edeceğini bildirdi.

