Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı

Bursa Nilüfer'de yalnız yaşayan Şuayip Ö.'nün evinden gelen şikayet üzerine yapılan müdahalede yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı; ilaçlama ve dezenfekte yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:15
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı

Bursa'da yalnız yaşayan adamın evinde korkunç manzara

Müdahale sonucu 2 kamyon çöp çıkarıldı

Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden gelen kötü kokular, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yetkililerin dikkatini çekti. Gelen ihbar üzerine olay yerine çağrılan ekipler, yapılan incelemeler sonucu evde sağlıksız koşulların hakim olduğunu tespit etti.

Savcılık kararıyla içeri giren Nilüfer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ve incelemeyi yürüten ekipler, söz konusu evin tek başına yaşayan Şuayip Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk tespitlerde içeride yoğun koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilasının olduğu bildirildi.

Durumun ciddiyeti üzerine Temizlik işlerine bağlı ekipler sevk edildi ve evden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Olayla ilgili işlemlere ilişkin yetkililer, çevre sağlığını korumaya yönelik adımların devam edeceğini bildirdi.

AĞIR KOKU, YEMEK ARTIĞI VE BÖCEKLERİN SARDIĞI EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI.

AĞIR KOKU, YEMEK ARTIĞI VE BÖCEKLERİN SARDIĞI EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI.

AĞIR KOKU, YEMEK ARTIĞI VE BÖCEKLERİN SARDIĞI EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Farkındalık Çalışmaları
2
Ağrı’da Köy Yolları Kilit Parke Taşıyla Yenileniyor — Ziyaret Köyü'nde 10 Bin m² Tamamlandı
3
Arnavutköy'de İstinat Duvarı Gece Yarısı Çöktü — İki Binada Hasar
4
2026 Hac Kura Sonuçları Açıklandı — 1 milyon 799 bin 836 Başvuru, 84 bin 942 Kontenjan
5
Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi
6
Pompeiopolis 2 Bin Yıllık Tarihi Yapay Zeka ile Canlandırıldı
7
Diyarbakır'da Afet Farkındalık Eğitimleri Okullarda Devam Ediyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek