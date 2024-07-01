Bursa'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi!

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaştı. Yangın, yaklaşık 700 dekar alanı etkiledi.



Yangına, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinasyonunda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurumlar ile kuruluşlara bağlı 1000'den fazla personel müdahale etti. Yangın, 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan yapılan çalışmalar sonucu gece yarısına doğru kontrol altına alındı.



Yangın başladıktan sonra kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler ile doğal yaşam alanlarında yaşayan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Soğutma çalışmaları sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopterler hem de karadan arazözler ile sürdürüldü.





Soğutma çalışmalarının ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi. Görüntüler, yangının ne denli geniş bir alanda etkili olduğunu gözler önüne serdi.

