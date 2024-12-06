Bursa'da Yangın: 5 Evde Hasar Oluştu

Bursa'nın Mudanya İlçesinde Yangın Faciası
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü. Şükrü Çavuş Mahallesi Nalbantoğlu Sokak'ta, Fahrettin A.'ya ait evin balkonunda gerçekleştirilen tadilat sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 eve de sıçradı.
İtfaiye Ekipleri Canla Başla Müdahale Etti
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilerek yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yerel Yetkililer Olay Yerinde
Yangın sonrası, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli olay yerinde incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.