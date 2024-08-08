Bursa'da Yangınla İlgili Cinayet Zamanla Ortaya Çıktı

Bursa'da Yangınla İlgili Şok İddialar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 gün önce meydana gelen yangında cesedi bulunan 72 yaşındaki Faik Yorgun'un cinayete kurban gittiği belirlendi.

Yangın Sonrası Olayın Gelişimi

Olay, Vatan Mahallesi'nde yer alan üç katlı bir binanın bodrum katında patlak veren yangın sonrası yaşandı. Yorgun'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucu, boynunda kırıklar olduğunu ve iple boğulmuş olduğunu gösterdi.

Katil Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için araştırmalarına hızla başladı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonrası, Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki M.P. gözaltına alındı. Zanlı sorgusunda suçunu kabul etti.

Tutuklama ve İlişki İddiaları

M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikce "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ayrıca, Yorgun'un M.P.'nin babasıyla iş yerinde arkadaş olduğu ve iki kişi arasında bir husumet bulunduğu ifade edildi.