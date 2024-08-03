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Bursa'da Yaralı At Kurtarıldı

Bursa'da yaralı bir at, vatandaşların ihbarıyla koruma altına alındı ve tedavi için bakımevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:08
Bursa'da Yaralı At Kurtarıldı

Bursa'da Yaralı At Kurtarma Operasyonu

Bursa'da, yaralı ve bitkin durumda bir at, hayvan bakım evine alındı. Kentteki bir at arabasına koşulan atın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi.

Gözlem ve İhbar Süreci

Atın yaralı ve hasta olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle harekete geçti.

Hayvanın Koruma Altına Alınması

Polis, atın sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı. Yaralı at, tedavi edilmek üzere Osmangazi Belediyesi geçici hayvan bakımevine teslim edildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Atın sahibi hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu durum, hayvanların korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.

Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.

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