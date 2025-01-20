Bursa'da Yasa Dışı Olarak Getirilen 9 Papağan Kurtarıldı

Bursa'da yasa dışı yollarla getirilen 9 egzotik papağan koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:47
Bursa'da Yasa Dışı Olarak Getirilen 9 Papağan Kurtarıldı

Bursa'da Yasa Dışı Papağan Operasyonu

Bursa'da, yasa dışı yollarla yurda sokulan toplam 9 papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan bir operasyonda ele geçirildi.

Detaylar ve Ele Geçirme Süreci

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, ilgili bir adrese baskın düzenledi. Baskında, Hint alt kıtası ve Afrika bölgesine özgü egzotik türler arasında yer alan 9 adet yeşil papağan bulundu.

Ele geçirilen papağanlar, DKMP tarafından koruma altına alındı. Ayrıca, olayla ilgili olarak şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı.

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