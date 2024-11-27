Bursa'da Yastık Kılıfında 2 Kilo 720 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda yastık kılıfına gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay, Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine gerçekleşti.

Detaylı Takip ve Operasyon

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi üzerine savcılıktan izin alarak şüpheli adresi takip etmeye başladı. Özel bir operasyon hazırlanarak, ilgili adreste gözaltı işlemleri başlatıldı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyon sırasında, şüphelilerden Yetgin K, elinde bir yastıkla eve girerken dikkat çekti. Ekipler, evin önünde bekleyen Mecit T'yi de gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemeler sırasında, bahçeye atılan yastık dikkatlice incelendi ve içinde "Annemden öğrendiğim gibi" yazılı 3 poşet bulundu. Bu poşetlerin içerdiği uyuşturucunun türü ise sentetik olarak belirlendi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Uyuşturucunun yastık görünümü verilerek taşındığının tespit edilmesi ardından, Yetgin K ve Mecit T hakkında yasal işlemler başlatıldı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bu operasyon, Bursa'da uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yastık kılıfının içerisine gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.