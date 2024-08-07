Bursa'da Yat Üretim Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yat üretimi gerçekleştiren bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının duyulması üzerine olay yerinde çok sayıda itenafaiye aracı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi görevlendirildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat fabrikasının kimyasal depo kısmında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın sırasında fabrikada çalışan personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

4 Saatlik Mücadele ile Yangın Söndürüldü

Yangına müdahale eden ekipler, 20 itfaiye aracı ve 70 personel ile yaklaşık 4 saat süren zorlu bir çalışma gerçekleştirdi. Yangının, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınması büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

Ekipler, hala depoda yangın söndürme ve soğutma işlemlerine devam etmekte. Olayla ilgili daha fazla detayın ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.