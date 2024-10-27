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Bursa'da Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi Açıldı

Bursa Osmangazi Demirtaş Bölgesi'nde içme suyu arıtma tesisi, günde 51 bin 840 metreküp su arıtarak halk sağlığını koruyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:50
Bursa'da Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi Açıldı

Bursa'da Osmangazi Demirtaş İçme Suyu Arıtma Tesisi Destek Buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), Bursa'nın Osmangazi Demirtaş bölgesinde inşa edilen Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne destek sağladı.

Temiz Su İhtiyacına Yanıt

İLBANK'tan alınan bilgilere göre, bu proje şehirlerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hayata geçirilmektedir. Bu anlamda Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi, ham suyun etkin bir biçimde arıtılmasını sağlamaktadır.

Projenin Açılış Tarihleri

14 Nisan 2023 tarihinde inşaatına başlanan tesis, 21 Ağustos 2024 itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır. Tesis, 42 adet derin su kuyusu ile işletilmekte ve günlük 51 bin 840 metreküp suyu işleyerek Doğanevler ve İsmetiye mahallelerine ulaştırmaktadır.

Sağlıklı İçme Suyu Standartları

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 430 kriteri geçen su, yaklaşık 400 bin kişiye temiz içme suyu sağlamaktadır. Modern teknoloji ile donatılan bu tesis, kuyu sularının kalitesini artırarak daha sağlıklı hale getirmektedir.

Filtreleme ve Depolama Sistemleri

Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde, ham sudaki bulanıklığı gidermek için 18 filtre tankı bulunan bir filtre yapısı yer almakta ve suyun toplanması için 2 bin 500 metreküp kapasiteli bir depo bulunmaktadır. Tesis, sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma hedefleri bakımından önemli bir işlev üstleniyor. Burada arıtma süreçlerinden geçirilen su, güvenli kullanım standartlarını karşılamaktadır.

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