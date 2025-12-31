Bursa'da Yılbaşı Günü Kar Sürprizi: Kent Merkezi Beyaza Büründü
2025 yılının son günü öğle saatlerinde Bursa'da başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Önce sulu kar olarak görülen yağış, ilerleyen dakikalarda lapa lapa kara dönüştü.
Yaklaşık 5 dakika içinde kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, araçların üzeri ve yol kenarları karla kaplandı. Ani bastıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Şehir merkezinde etkili olan yağış, vatandaşlara yılın son gününde kartpostallık görüntüler sundu.
Uludağ ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetre'ye ulaştı. Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 15-20 santimetre'yi aştı.
Uludağ ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BURSA’DA 2025 YILININ SON GÜNÜNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRDI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA