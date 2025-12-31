DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Bursa'da Yılbaşı Günü Kar Sürprizi: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Bursa'da 2025'in son gününde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü; Uludağ'da kar kalınlığı 50 cm ölçüldü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:12
Bursa'da Yılbaşı Günü Kar Sürprizi: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Bursa'da Yılbaşı Günü Kar Sürprizi: Kent Merkezi Beyaza Büründü

2025 yılının son günü öğle saatlerinde Bursa'da başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Önce sulu kar olarak görülen yağış, ilerleyen dakikalarda lapa lapa kara dönüştü.

Yaklaşık 5 dakika içinde kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, araçların üzeri ve yol kenarları karla kaplandı. Ani bastıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış, vatandaşlara yılın son gününde kartpostallık görüntüler sundu.

Uludağ ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetre'ye ulaştı. Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 15-20 santimetre'yi aştı.

Uludağ ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURSA’DA 2025 YILININ SON GÜNÜNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETKİSİNİ...

BURSA’DA 2025 YILININ SON GÜNÜNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRDI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA’DA 2025 YILININ SON GÜNÜNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETKİSİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm: e-İmar Yazılımı 2026'da
2
Yılbaşına Özel: Kişiye Özel Zeytinyağı Edremit'ten
3
Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Üretim Alanlarını İnceledi
4
Nazilli Belediyesi'nden Yeşil Mahalle'ye 5 Bin Metrekarelik Yol Yatırımı
5
Gölbaşı Belediyesi'nden Memurlara Müjde: Sosyal Denge Tazminatı %120 Arttı
6
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Kar ve Tipide Zamanla Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları