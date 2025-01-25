Bursa'da Yiyecek Arayan Tilki Fotokapanla Görüntülendi

Bursa'da Ormanda Tilki Görüntülendi
Bursa'nın ormanlık alanında
kurulan fotokapana yiyecek arayan bir tilki takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek üzere
ormanlık alandaki belirli noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Bu fotokapanlardan biri, yiyecek aramak için ormanda dolaşan tilkinin görüntülerini kaydetti.
Görüntülerde, tilkinin orman içerisinde gezinirken yiyecek bulma çabaları dikkat çekiyor. Kısa sürede bölgede hareket ederek ayrıldığı gözlemlenen tilki, doğanın içindeki yaşamı tekrar gözler önüne serdi.