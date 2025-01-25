Bursa'da Yiyecek Arayan Tilki Fotokapanla Görüntülendi

Bursa'da Ormanda Tilki Görüntülendi

Bursa'nın ormanlık alanında

kurulan fotokapana yiyecek arayan bir tilki takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek üzere

ormanlık alandaki belirli noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Bu fotokapanlardan biri, yiyecek aramak için ormanda dolaşan tilkinin görüntülerini kaydetti.

Görüntülerde, tilkinin orman içerisinde gezinirken yiyecek bulma çabaları dikkat çekiyor. Kısa sürede bölgede hareket ederek ayrıldığı gözlemlenen tilki, doğanın içindeki yaşamı tekrar gözler önüne serdi.