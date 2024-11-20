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Bursa'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 20 Metreye Düşürdü

Bursa'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürürken, ulaşımda sıkıntılara yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 08:22
Bursa'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 20 Metreye Düşürdü

Bursa'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Kent merkezi ve çevresinde oluşan sis nedeniyle ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Özellikle Bursa'nın ana arterlerinde, sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.

Yetkili polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu ve gerekli önlemleri almalarını önerdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kentin ana arterlerinde...

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kentin ana arterlerinde...

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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