Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Bursa'da servis aracı ve otomobil arasında yol verme tartışması kamerada

Yıldırım'da yaşanan kavgaya araç içi kamera tanıklık etti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 S plakalı servis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, işçi taşıyan midibüsün otomobilin önüne kırıp yolun kenarına yanaşmaya çalıştığı, başarılı olamayınca araçtan inen işçiyi yolun ortasında bıraktığı görüldü.

Kayıtta, otomobil sürücüsünün yanında hamile eşinin bulunduğunu belirtmesi üzerine servis sürücüsünün iddiaya göre 'Polislere selam söyleyin' dediği duyuluyor.

Olayla ilgili soruşturma veya tarafların ifadelerine dair ek bir bilgi paylaşılmadı.

