Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Bursa Yıldırım'da servis aracı ile otomobil arasında yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı; servis şoförünün işçiyi yolda indirmesi tepki çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:50
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Bursa'da servis aracı ve otomobil arasında yol verme tartışması kamerada

Yıldırım'da yaşanan kavgaya araç içi kamera tanıklık etti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 S plakalı servis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, işçi taşıyan midibüsün otomobilin önüne kırıp yolun kenarına yanaşmaya çalıştığı, başarılı olamayınca araçtan inen işçiyi yolun ortasında bıraktığı görüldü.

Kayıtta, otomobil sürücüsünün yanında hamile eşinin bulunduğunu belirtmesi üzerine servis sürücüsünün iddiaya göre 'Polislere selam söyleyin' dediği duyuluyor.

Olayla ilgili soruşturma veya tarafların ifadelerine dair ek bir bilgi paylaşılmadı.

BURSA'DA SERVİS ARACI İLE OTOMOBİL ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'DA SERVİS ARACI İLE OTOMOBİL ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'DA SERVİS ARACI İLE OTOMOBİL ARASINDA YOL VERME TARTIŞMASI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu