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Bursa'da Yolcu Otobüsünde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde gizlenmiş gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu ve sigara bulundu, 1 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:53
Bursa'da Yolcu Otobüsünde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsüne yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli yerlere gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda A.Ç. yönetimindeki otobüsü durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, yedek kaptanın uyuması için ayrılan bölüm ve merdiven altına gizlenmiş toplamda 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, ve 300 paket sigara bulundu. Merdiven basamaklarının altına yerleştirilen telefonların, daha kolay alınabilmesi için çamaşır ipleri ile birbirine bağlandığı tespit edildi.

Şüpheli A.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Yolcular ise başka bir otobüsle seyahat etmeye devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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