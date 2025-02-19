Bursa'da Yolcu Otobüsünde Ölüm Vakası: Yaşlı Adam Uyudu Zannedildi

Bursa'da Yolcu Otobüsünde Ölüm Vakası

Kayseri'den Bursa'ya seyahat eden 81 yaşındaki Enver Ekiz'in yolculuğu trajik bir şekilde sona erdi.

Kayseri'de kızı ve damadını ziyaret eden Ekiz, geri dönüş için bir şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi. Otobüs, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında, kızı babasını uyandıramayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, maalesef Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı iddia edilen Ekiz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.