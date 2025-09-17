Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı

Osmangazi'de parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.'ye isabet eden mermiyle ilgili operasyon

14 Eylül tarihinde Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K. (6)'ye yorgun mermi isabet etmesi üzerine Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu merminin geldiği yön tespit edildi; atışın İsmetiye Mahallesi tarafından yapıldığı belirlendi ve polis çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırdı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmasında boş bir arazide bulunan 38 boş kovan incelenerek, bu kasaların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği saptandı. Soruşturma kapsamında E.K. gözaltına alındı; şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Tedavisi tamamlanan İsmail K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği ise inceleme için Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.