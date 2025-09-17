Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı

Osmangazi'de 14 Eylül'de parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.'ye yorgun mermi isabet etti; 38 boş kovan bulundu, E.K. gözaltına alındı. Çocuğun durumu iyi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:23
Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı

Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı

Osmangazi'de parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.'ye isabet eden mermiyle ilgili operasyon

14 Eylül tarihinde Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K. (6)'ye yorgun mermi isabet etmesi üzerine Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu merminin geldiği yön tespit edildi; atışın İsmetiye Mahallesi tarafından yapıldığı belirlendi ve polis çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırdı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmasında boş bir arazide bulunan 38 boş kovan incelenerek, bu kasaların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği saptandı. Soruşturma kapsamında E.K. gözaltına alındı; şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Tedavisi tamamlanan İsmail K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği ise inceleme için Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu