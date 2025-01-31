Bursa'da Yüzbaşı Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen ilginç bir dolandırıcılık olayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Kendilerini telefonda 'yüzbaşı' olarak tanıtan iki zanlı, 84 yaşındaki bir genci dolandırarak ziynet eşyası ve para aldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan M.Y., dolandırıldığı ihbarında bulundu. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılığın faili olarak belirlenen M.M., dolandırıcılık sonrası Kocaeli'ye kaçtığı ve oradan Ankara'ya doğru yola çıkarak otobüse bineceği anlaşıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu bilgi üzerine M.M.'yi otobüste yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulanan M.M.'nin, dolandırıcılıkta S.E. adlı bir kişi ile işbirliği yaptığı belirlendi. Ardından S.E. de gözaltına alındı. Her iki zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.