Bursa'da Zehir Tacirlerine Darbe: Metamfetamin ve Kristalize Madde Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çekirge Polis Merkezi Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 400 gram metamfetamin ve 818 gram kristalize madde ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:17
Bursa'da zehir tacirlerine darbe: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun kapsamı

Bursa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adrese yönelik çalışma sonucu önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda; 400 gram metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 818 gram beyaz kristalize madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu alımında kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve incelemeye alınan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltılar ve açıklama

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak gerekli adli işlemler için Çekirge Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

