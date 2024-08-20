Bursa'da Zeytinlikte Yangın: İş Makinesi Alev Aldı

Bursa'da Zeytinlikte Yangın Olayı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangın, iş makinesinden zeytinliğe sıçraması sonucu paniğe sebep oldu. Dutluca Mahallesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir iş makinesinin motorundan çıkan alevler, hızlı bir şekilde etrafa yayıldı.
Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci
İş makinesinin operatörü H.G., dumanı fark ettiğinde hemen araçtan indi. Ancak alevler zeytin ağaçlarına sıçrayarak yangının büyümesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yangına greyder ve tankerlerle müdahaleye çalıştılar.
Sonuç
Yardım çağrısına itfaiye ekipleri hızla yanıt verdi ve yangın kontrol altına alındı. Ancak, olay sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.