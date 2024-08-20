Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Zeytinlikte Yangın: İş Makinesi Alev Aldı

Orhangazi'de iş makinesinden çıkan alevler zeytinliğe sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:33
Bursa'da Zeytinlikte Yangın: İş Makinesi Alev Aldı

Bursa'da Zeytinlikte Yangın Olayı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangın, iş makinesinden zeytinliğe sıçraması sonucu paniğe sebep oldu. Dutluca Mahallesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir iş makinesinin motorundan çıkan alevler, hızlı bir şekilde etrafa yayıldı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

İş makinesinin operatörü H.G., dumanı fark ettiğinde hemen araçtan indi. Ancak alevler zeytin ağaçlarına sıçrayarak yangının büyümesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yangına greyder ve tankerlerle müdahaleye çalıştılar.

Sonuç

Yardım çağrısına itfaiye ekipleri hızla yanıt verdi ve yangın kontrol altına alındı. Ancak, olay sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı