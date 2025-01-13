Bursa'da Zihinsel Engelli Kayıp: Arama Çalışmaları 6. Gününde

Bursa'da kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'i bulmak için arama çalışmaları 6. günde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:55
Bursa'da Zihinsel Engelli Kayıp: Arama Çalışmaları 6. Gününde

Bursa'da Zihinsel Engelli Kayıp: Arama Çalışmaları 6. Gününde

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46) için arama çalışmaları, altıncı gününe girdi.

Necmettin Sönmez, babası Muhittin Sönmez ile birlikte 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti. Oğlunu burada gözden kaybeden baba, hemen karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin, çevredeki sokak ve caddelere kayıp afişleri asmasının yanı sıra, polis ekiplerinin de güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi neticesinde Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi'nde son görüldüğü belirlendi.

İhbar üzerine, Necmettin Sönmez'in son görüldüğü bölgede JAK, İHH, ANDA, NAK ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları, bu noktada umutların devam etmesine ve ailenin kaybolan bireylerine kavuşma umudunun tazelenmesine yardımcı olmaktadır.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

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