Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:55
Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Kayıp, 4 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Olay, Cenk D. yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobilin, 45 NJ 346 plakalı kamyonete çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazaya, seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı bildirildi. Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Kazada Erdem olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobillerde bulunan üç kişi ise hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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