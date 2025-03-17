Bursa'daki Ahşap İmalathanesinde Yangın Korkuttu, İki Çalışan Gözaltına Alındı

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Yangın Paniği

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Alaaddinbey Caddesi'nde bulunan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Ahşap ev, kamelya ve çardak üretimi yapan işletme, alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

İtfaiye ve Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın dumanlarının gökyüzünü kaplaması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, iş yeri çalışanları ile güvenlik önlemi alan polisler arasında bir gerginlik yaşandı.

Paniğin Ardından Gözaltılar

İş yerinde yaşanan arbedede, polise mukavemette bulunan iki iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay hakkında yapılan açıklamalarda, yangının sebebiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.