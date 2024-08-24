Bursa'daki Çocuk Parkında Yangın: Oyun Grupları Kül Oldu

Bursa'daki Yangın Olayı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, parkın oyun gruplarını etkisi altına aldı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kauçuk zeminine sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı ve ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Deviren'in Ziyareti

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan gözlemler doğrultusunda, parkta bulunan oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalar sürmeye devam ediyor. Olay anını cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, oyun grupları ve zemin üzerinde alevlerin yükseldiğini görüntüledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan oyun grupları henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan oyun grupları henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan oyun grupları henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.