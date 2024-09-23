Bursa'daki Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağı Düşmesi: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, eğitim amaçlı uçuş yapan bir uçağın havalimanı apronuna düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Yenişehir Kaymakamlığı, uçağın Yenişehir Havalimanı’ndan saat 07:56'da kalkış yaptığını duyurdu. Eğitim uçağının saat 08:15 sularında iniş esnasında kazaya uğradığı belirtildi.

Kaza Siber Kayıtlar

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, havalimanı güvenlik kameralarının incelendiği, uçağın önce piste teker koyduğu ardından hızlı bir manevra yaparak sağ tarafa kaydığı ve daha sonra ikinci piste düştüğü kaydedildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren pilotların isimleri ise Ünal Aster (61) ve Emir Gulal Nalcı (42) olarak belirlendi.

Resmi Açıklama ve Soruşturma

Bursa Valiliği, kaza sonrası adli ve idari bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli incelemelerin yapılması için bir ekip görevlendirildiği bildirildi. Havalimanının normal faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle de kaydedildi. Olayın detayları ise yürütülen soruşturma neticesinde aydınlatılacak.