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Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı, dumandan etkilenen kedi yavrusuna müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:22
Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Anı: Geri Dönüşüm Tesisinden Tekstil Fabrikasına Sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki tekstil fabrikasına sıçrayarak korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahalede Bulundu

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında 60 araç ve 123 personel ile etkin bir müdahale gerçekleştirdi. Yangının kentin birçok noktasından görülen dumanları, itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kontrol altına alındı.

Yangının Nedenini Araştırılıyor

Olay yerinde gerçekleştirilen soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma yürütüyor.

Dumandan Etkilenen Hayvanlar için Mücadele

Yangından etkilenen bir kedi yavrusuna da acil servis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Olay yerinde maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk yardımı sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi. Bu olay, doğal afetlerin sadece insanlar için değil, hayvanlar için de ciddiyet taşıdığını gözler önüne serdi.

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