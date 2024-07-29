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Bursa'daki İznik Gölü Kıyısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın 5 hektar alanı etkiledi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:56
Bursa'daki İznik Gölü Kıyısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa, İznik Gölü Kıyısındaki Yangın Sonrası Gelişmeler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Nasıl Başladı?

Yangının çıkışı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bölgeden yükselen dumanı fark eden yerel halk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri hızla yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin etkili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının Etkileri

Yangının, toplamda 5 hektarlık bir alanı etkilediği öğrenildi. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

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