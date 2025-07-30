Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında, 26 Temmuz'da başlayan orman yangını, 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının merkezi, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alan olarak belirlendi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalelerine devam ederken, bölge halkı da traktörlerinin arkasına su dolu tankerler bağlayarak bu çalışmalara destek veriyor.

Yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölge halkının dayanışması dikkat çekiyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge havadan fotoğraflandı.