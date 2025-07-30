DOLAR
40,58 0%
EURO
46,91 0,02%
ALTIN
4.346,45 -0,21%
BITCOIN
4.802.955,94 -0,96%

Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, 5. gününde müdahale altında tutuluyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 13:17
Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında, 26 Temmuz'da başlayan orman yangını, 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının merkezi, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alan olarak belirlendi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalelerine devam ederken, bölge halkı da traktörlerinin arkasına su dolu tankerler bağlayarak bu çalışmalara destek veriyor.

Yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölge halkının dayanışması dikkat çekiyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge havadan fotoğraflandı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Yüksekten Düşen Kadın İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
2
Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi
3
Kurtulmuş ve Grosu'dan Parlamentolar Arası İşbirliği Vurgusu
4
Yangında Annelerini Kurtaran Kardeşlerin Parası Yandı
5
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
7
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor