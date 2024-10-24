DOLAR
34,23 0,1%
EURO
37,13 -0,37%
ALTIN
3.009,94 -0,62%
BITCOIN
2.319.444,88 -1,63%

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmangazi ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:29
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Alınan bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesi ile Ovaakça Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Müdahale Ekipleri Görevde

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye, 5 araç ve 14 personel ile yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam etmekte, ekipler herhangi bir yeniden alevlenme durumuna karşı dikkatli bir şekilde görevlerini sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'nın Cezayir'deki Yeni Projeleri Hayata Geçti
2
Evlilik Yıldönümünde Şehit Düşen Mühendis Ekici'ye Veda
3
Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi TBMM'den Geçti
4
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Kırıkkale'de Silah Kaçakçılığına Geçit Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı
7
İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek