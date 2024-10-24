Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Alınan bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesi ile Ovaakça Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Müdahale Ekipleri Görevde

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye, 5 araç ve 14 personel ile yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam etmekte, ekipler herhangi bir yeniden alevlenme durumuna karşı dikkatli bir şekilde görevlerini sürdürmektedir.