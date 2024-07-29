Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangını Başladı

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı bildirildi. Yangının başladığı alan Firoz Mahallesi ile Közbudak Mahallesi arasında yer alıyor.

Yangına Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çıkan alevlere müdahale etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Yangınla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmeler için takipte kalın.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.