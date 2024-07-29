Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasında çıkan orman yangınına acil müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:52
Bursa'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangını Başladı

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı bildirildi. Yangının başladığı alan Firoz Mahallesi ile Közbudak Mahallesi arasında yer alıyor.

Yangına Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çıkan alevlere müdahale etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Yangınla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmeler için takipte kalın.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

İLGİLİ HABERLER

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi