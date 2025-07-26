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Bursa'daki Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 21:55
Bursa'daki Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

Bursa'daki Yangına Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında meydana geldi.

Yangın Hızla Yayılıyor

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki vatandaşların ihbarı sayesinde duyuruldu ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem hava hem de karadan müdahaleler sürüyor.

Vatandaşların Yangına Müdahale Çabaları

Yangınla mücadele eden vatandaşlar, ekiplerin çabalarına destek verirken, rüzgar nedeniyle büyüyen alevlerin kendilerine doğru gelmesi sonucu kaçıştılar.

Kestel Belediyesinden Uyarı

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamada yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek; "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yangına müdahale sürüyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yangına müdahale sürüyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yangına müdahale sürüyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yangına müdahale sürüyor.

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