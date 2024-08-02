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Bursa'daki Silahlı Saldırgan Ölü Bulundu

Bursa'da kahvehaneyi tarayan ve trafik ışıklarında otomobili gasbeden saldırgan intihar etti. Yanındaki kadın yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:20
Bursa'daki Silahlı Saldırgan Ölü Bulundu

Bursa'da Kahvehane Tarama Olayı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silahlı saldırgan, bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan sonra bir otomobili gasbetti. Olayda saldırgan Arda Tırkaz (28) ölü bulundu.

Olayın Detayları

Tırkaz, eski nişanlısı Elif B. (27) ile birlikte 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçta Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi. Tüfeğiyle R.Y.'ye ait kahvehaneyi tarayan Tırkaz, daha sonra araca binerek kaçmaya başladı.

Olay sırasında kahvehanenin camları kırıldı ve annesiyle birlikte caddede bulunan bir yaşındaki Y.S. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.S.'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil Gasbedildi

Silahlı saldırıdan yalnızca 10 dakika sonra Tırkaz, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'na geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobili silah tehditiyle gasbederek, sürücü Y.T.'yi araçtan indirdi.

Güvenlik ekipleri, saldırganın yakalanması için yapılan çalışmalar sonucu Tırkaz ve Elif B.'nin yerini belirleyip, iz takip etti.

Tırkaz'ın Ölümü ve Elif B.'nin Yaralanması

Yapılan aramalarda Tırkaz'ın tüfekle vurulduğu, Elif B.'nin ise ayağından yaralandığı belirlendi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Arda Tırkaz'ın, 2018 yılının Aralık ayında işlediği cinayet nedeniyle bir süre hapis yattığı ve intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tırkaz'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

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