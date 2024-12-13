Bursa'daki Silahlı Saldırıda 2 Ölü, 2 Jandarma Yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Duruşma sırasında yaşanan olayda, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bursa Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere düzenledikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı bir silahlı saldırının meydana geldiğini hatırlattı.

Memişoğlu, olayla ilgili şunları söyledi: "2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi.