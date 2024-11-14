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Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki okul yangınında, Engin Boztepe'nin cesedi yangın sonrası bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:06
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu

Bursa'da Yangın Çıkan Okulda Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, özel bir okulda meydana gelen yangında bir kişinin cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Çağrışan Mahallesi'ndeki okulda gerçekleşti.

Okuldan yükselen dumanı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, temizlik malzemeleri bulunan bir odadan kaynaklandığını belirledikleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen bir kişinin cesedi bulundu. Bu kişinin Engin Boztepe (39) olduğu belirlendi. Boztepe’nin, okul ile ilgili bir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise savcılık ve jandarma tarafından sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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