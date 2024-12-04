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Bursa'dan Adıyaman'a Gönüllü Destek: Yelkovan İlkokulu'na Kırtasiye Yardımı

Bursa'dan Adıyaman'a gelen gönüllü gençler, Yelkovan İlkokulu'ndaki öğrencilere kırtasiye ve oyuncak yardımı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:34
Bursa'dan Adıyaman'a Gönüllü Destek: Yelkovan İlkokulu'na Kırtasiye Yardımı

Bursa'dan Gönüllü Gençler Adıyaman'da

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Yelkovan İlkokulu, Bursa'dan gelen gönüllü gençlerin yardımıyla sevindi. Eğitime destek amacıyla organize olan gençler, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Öğretmenden Sosyal Medya Çağrısı

Yelkovan İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Tutuş, sosyal medya üzerinden bölgedeki yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için destek çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen Bursa Gürsu Gençlik Merkezi gönüllüleri, hemen hazırlıklara başladı.

1300 Kilometre Uzaklıktan Yardım

Bursa'dan köye gelen gönüllü gençler, sadece 1300 kilometre mesafedeki Yelkovan köyündeki çocukların mutluluğunu sağlamak için kolları sıvadı. Bursa Gürsu Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Bilir, yardımın maddi değerinden çok, öğrencilerle kurulan güçlü bağlılığın daha önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların Yüzlerinde Mutluluk

Bilir, "Getirmiş olduğumuz hediyelerin belki çok büyük maddi bir değeri yok fakat bu yardım hareketi ile bu köyümüzde eğitim gören öğrenciler ile güçlü bir bağ kurduk. Artık onların Bursa'da bir evleri var, bizlerin de burada bir köyü var. Buradaki çocukların yüzlerindeki mutluluk paha biçilemez," dedi.

Talip Makascıoğlu'nun Görüşleri

Bursa'dan gelen gönüllülerden Talip Makascıoğlu, Adıyaman'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Gönüllü olarak bu projeye katıldığını belirten Makascıoğlu, "Kahta ilçesindeki yardım çağrısına katkı sunmak için acil bir şekilde projemizi hazırlayıp, yardımları topladık ve Yelkovan köyündeki eğitim gören kardeşlerimize teslim ettik," diye konuştu.

Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında...

Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında...

Adıyaman'a Bursa'dan gönüllü gelen gençler, Kahta ilçesindeki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

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