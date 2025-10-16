Bursa'dan Gazze'ye 50 Milyon Lira: İnegöl Fabrikasından Kızılay'a Bağış

Bursa'dan Gazze'ye 50 Milyon Lira Bağış

İnegöl fabrikasından Kızılay'a nakdi destek

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikası, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle Gazze'ye 50 milyon lira nakdi yardımda bulundu.

Törende konuşan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Gazze'de yaşanan zorluklara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, 'Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz şehit oldu, çok büyük acılar çekti. Bugün milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın iradesi yüksek katkılarıyla beraber bir barış anlaşması imzalandı. İnşallah kardeşlerimiz nefes alacaklar. Çok ihtiyaçları var, çok büyük sıkıntıları var. Biz de o sıkıntılara bir nebze mehlem olabilmek için Kızılay'ımıza 50 milyon lira bağışta bulunduk. Allah kabul etsin,' dedi.

Yıldız, bağışı kendilerinin gerçekleştirdiğini, bağışın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının ise Kızılay'ın sorumluluğunda olduğunu ve Kızılay ekiplerinin bu konuda büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da törende yaptığı açıklamada, son 2 yıl boyunca Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını belirterek, yapılan bağışın önemli olduğunu ve bu tür desteklerin diğer kurum ve kişilere örnek olmasını temenni etti.

Törene Kızılay yetkilileri de katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasından Gazze'ye 50 milyon lira nakdi yardım yapıldı.