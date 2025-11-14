Bursa Demo Day 2025 — Bursa yeni fikirlerin başkenti oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Demo Day 2025, yenilikçi çözümleri desteklemek ve teknoloji temelli projelerin kamu hizmetlerine entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla genç girişimcileri, akademisyenleri ve kamu ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Program ve destekçiler

Etkinlik, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD destek verdi.

Başkanvekili Gazioğlu'nun mesajı

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, konuşmasına Gürcistan’da şehit olan askerlere ve Hırvatistan’da şehit olan yangın uçağı pilotuna Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyerek başladı.

Gazioğlu, etkinliği "fikirden eyleme, eylemden başarıya uzanan yolculukların, iş birliğinin ve umudun sahnesi" olarak nitelendirdi ve "Burası sadece bir yarışmanın değil; vizyonların, ekip ruhunun ve geleceğin buluştuğu bir yer. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz kentimizin potansiyelini, vizyonunu ve enerjisini bu dönüşümle bütünleştirmektir. Bir kentin gerçek değeri sadece altyapısında değil, insanının ürettiği fikirlerde, geliştirdiği projelerde ve paylaştığı hayallerde saklıdır" ifadelerini kullandı.

Gazioğlu ayrıca "Bu sahnede azminizi, emeğinizi ve inancınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Alt yapı desteğimizle, ofis alanlarımızla, mentorluk programlarımızla, hibe ve kaynaklarımızla daima yanınızda olacağız. Bizim görevimiz sadece bugünü iyileştirmek değil, Bursa’mızı gençlerin ve yenilikçilerin geleceğe yön verdiği bir çekim merkezi haline getirmektir" diye konuştu.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Gazioğlu, "Gerçek başarı; denemeye cesaret etmekte, her düşüşten sonra yeniden kalkabilmekte, vazgeçmemekte gizlidir. DemoDay 2025’in kentimizin teknoloji ve inovasyon yolculuğunda yeni kapılar açmasını, Bursamızı fikirlerin başkenti haline getirmesini temenni ediyorum" dedi ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

PoC süreci ve girişimlerin sunumları

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarına giren projelerin ilgili birimlerde küçük ölçekli olarak test edilmesine olanak tanıyan kavram kanıtı (PoC) süreci video gösterimiyle anlatıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Derya Özgök, DemoDay 2025 sürecinin ayrıntılarını paylaşarak, süreç içinde seçilen 20 girişimin PoC (test) süreci ile belediye hizmetlerinin ölçümlendiğini belirtti.

Özgök, etkinlik kapsamında 17 girişimcinin sunum yapacağını ve bu sunumların ardından başarılı projelerin belirleneceğini vurguladı. Belediye açısından önemli kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Özgök, başarılı uygulamaların ilerleyen dönemlerde kalıcı belediye hizmetlerine dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’yı akıllı şehircilikte öncü bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Jüri, ilgi ve ödüller

DemoDay’de girişimciler, akademisyenlerden oluşan jüri önünde projelerini sundu; sunumlar kamu kurumu yöneticileri, öğrenciler ve iş dünyası temsilcilerince ilgiyle izlendi. Etkinlik, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının kapısını araladı.

Etkinlik sonunda verilecek ödüller şu şekilde açıklandı: birinciye 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye 200 bin TL para ödülü. Ayrıca Platin Capital tarafından iki projeye ikişer 75 bin TL ödül verilecek ve Platin Capital birinci seçilen girişimi yatırım turuna çıkaracak. BUSİAD ise ilk 5’e giren girişimler için yatırımcı görüşmeleri düzenleyecek.

Bursa Demo Day 2025, kentteki inovasyon ekosistemini güçlendirme, kamu hizmetlerinde teknoloji kullanımını artırma ve girişimcileri yatırıma hazırlama hedefleriyle dikkat çeken bir adım olarak kayda geçti.

