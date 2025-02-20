Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle 4 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:02
Bursa Deniz Otobüsleri Hava Koşulları Nedeniyle 4 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinden İptal Duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul ile Bursa arasında planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller, kötüleşen hava koşullarından kaynaklanmaktadır.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün saat 16:00 ve 19:00'da yapılması beklenen Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16:30 ve 19:30'da gerçekleştirilecek İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Daha önceki saat dilimlerinde de, 07:00 ile 12:55 arasında 8 seferin olumsuz hava şartları yüzünden iptal edildiği bildirilmişti.

Hava koşullarının seferler üzerindeki etkisi devam ederken, BUDO'dan gelecek yeni duyuruları takip etmekte fayda var.

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