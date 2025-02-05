DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

Bursa Deniz Otobüsleri'nde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa'dan İstanbul'a sefer düzenleyen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:14
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve İstanbul ile Bursa arasında her gün hizmet veren deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan seferler arasında; saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri bulunmaktadır.

Ayrıca, iptaller arasında 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de yer alıyor.

Yolcuların sefer durumunu ve alternatif ulaşım seçeneklerini takip etmeleri önemle öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
6
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
7
6 Şubat 2025: Türkiye'de Deprem Anmaları ve Siyasi Faaliyetler

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda