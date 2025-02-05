Bursa Deniz Otobüsleri'nde 8 Sefer İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve İstanbul ile Bursa arasında her gün hizmet veren deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan seferler arasında; saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri bulunmaktadır.

Ayrıca, iptaller arasında 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de yer alıyor.

Yolcuların sefer durumunu ve alternatif ulaşım seçeneklerini takip etmeleri önemle öneriliyor.