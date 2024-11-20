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Bursa Deniz Otobüsleri'nde Fırtına Nedeniyle Sefer İptalleri

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nde toplam 7 sefer iptal edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:23
Bursa Deniz Otobüsleri'nde Fırtına Nedeniyle Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 7'si, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

İptal Edilen Seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Aynı zamanda, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamadığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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