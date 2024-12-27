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Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri: Hava Koşulları Etkili

Bursa ile İstanbul arasında yapılan bazı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:36
Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri: Hava Koşulları Etkili

Bursa Deniz Otobüsleri'nde İptal Duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin işlettiği Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler yarın gerçekleştirilemeyecek.

İptal Olan Seferler

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, yarın 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların planlamalarını buna göre yapmaları önerilir.

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