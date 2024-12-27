Bursa Deniz Otobüsleri'nde Sefer İptalleri: Hava Koşulları Etkili

Bursa Deniz Otobüsleri'nde İptal Duyurusu
Bursa Büyükşehir Belediyesinin işlettiği Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler yarın gerçekleştirilemeyecek.
İptal Olan Seferler
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, yarın 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Yolcuların planlamalarını buna göre yapmaları önerilir.