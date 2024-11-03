DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.343.588,63 1,72%

Bursa Deniz Otobüsleri Seferleri İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında bazı deniz otobüsü seferleri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 05:10
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 05:10
Bursa Deniz Otobüsleri Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde bazı iptaller meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler yapılamayacak.

İptal Olan Seferler

İşte iptal edilen seferler:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
  • Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yolcuların mağdur olmamaları adına, iptaller öncesinde BUDO’nun resmi web sitesinin kontrol edilmesi önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Sel Felaketi: İki Mahallede Neler Yaşandı?
2
TBMM'de Vergi Düzenlemeleri Onaylandı
3
Sıcak Hava Uyarısı: Hipertansiyon ve Kalp-Damar Hastaları Dikkat!
4
Muğla'da Otizmli Sanatçı Yıldırım Festivalde Bateri Çaldı
5
Enka Açık Hava Sineması: Filmler 1 Ağustos'ta Başlıyor
6
Bangladeş Başbakanı, Protestolardaki Şiddetin Sorumlusunu Muhalefet Olarak Belirtti

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor