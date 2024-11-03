Bursa Deniz Otobüsleri Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde bazı iptaller meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler yapılamayacak.

İptal Olan Seferler

İşte iptal edilen seferler:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yolcuların mağdur olmamaları adına, iptaller öncesinde BUDO’nun resmi web sitesinin kontrol edilmesi önerilmektedir.